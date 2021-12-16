Минсельхоз КЧР обеспечит хранение 20 тысяч тонн фруктов

Крупное фруктохранилище, которое вырастет в Адыге-Хабльском районе Карачаево-Черкесии к 2026 году, позволит республике производить 12,6 тыс т плодов.

"При хранении фруктов и овощей потери достигают 35−40%, возникают проблемы эффективного хранения и своевременной реализации выращенного урожая, и строительство специализированного фруктохранилища, в котором соблюдается оптимальный температурный и влажностный режим, сейчас весьма актуально. ООО "АПК "Приэльбрусье" реализует в республике инвестиционный проект по строительству такого фруктохранилища вместимостью 20 тыс т с сортировочно-упаковочным оборудованием", - сообщил министр сельского хозяйства республики Анзор Боташев, передает "Это Кавказ".

Проект будет реализовываться поэтапно – уже завершено строительство фруктохранилища на 5 тыс т, далее предусмотрено строительство фруктохранилища с сортировочно-упаковочным оборудованием вместимостью 15 тыс т, - говорится в сообщении.