Новый памятник казакам появится на Ставрополье

Казачья община Горячеводска провела конкурс на создание проекта монумента, посвященного казакам-основателям поселка. По словам атамана Горячеводской казачьей общины, депутата Пятигорска Владимира Савченко, памятник будет установлен в сквере Победы.

Изготовление монумента завершится через 4 месяца. Уточняется, что памятник будет выполнен в бронзе.

Отмечается, что в конкурсе участвуют скульпторы из знаменитой мастерской Ильи Глазунова, а также художник Никас Сафронов.

"Не ожидали, что конкурс получится всероссийского масштаба, думали, что откликнутся только местные мастера. Приятно, что очень много молодёжи среди тех, кто прислал свои заявки. Все работы интересные. Мы планируем, что после отбора представленных проектов профессиональным жюри, окончательное решение примут местные жители в ходе публичных слушаний", - приводит слова собеседника "Победа 24".