Психологи проведут семейный новогодний марафон на Ставрополье

Общественная организация "Новые возможности" проведет новогодний марафон в Ставропольском крае для семей, где есть дети с особенностями психического развития.

Сообщается, что специалисты в дистанционном формате будут создавать хорошее настроение в домах своих подопечных. Акция стартует с 27 декабря.

"Яркий праздник дает возможность подарить близким не только подарки, но и открытое общение, внимание, поддержку. В рамках марафона участников ждет галерея новогодних картин, поделок, украшений, которые можно сделать с детьми, украсив ими свой дом. Новогодняя сказочная атмосфера и хорошее настроение благоприятно влияет на психологическое состояние всех членов семьи", - приводит слова психолога, ведущей марафона Татьяны Колесниковой "Ставропольская правда".