МИД Азербайджана: Баку всегда был против создания программы Восточного партнерства в конфронтационном контексте

Глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева заявил, что позиция Баку заключается в том, что страны-члены ЕС и государства партнеры не должны вносить вызовы и трудности в своих отношениях с третьими странами в программу Восточного партнерства.

"Как известно, 15 декабря 2021 года в Брюсселе прошел VI саммит Восточного партнерства, по итогам которого была принята совместная декларация. Декларация включает в себя ряд важных для Азербайджана вопросов: ЕС поддержал территориальную целостность всех стран-партнеров, включая Азербайджан, в пределах его международно признанных границ. В документе приветствуется прогресс в переговорах по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС, а также завершение проекта Южного газового коридора, который вносит вклад в диверсификацию маршрутов поставок газа в ЕС", - напомнила она.

Абдуллаева отметила, что в декларации также содержится призыв к глобальной солидарности, расширению сотрудничества и многосторонности в предотвращении пандемии и смягчении ее последствий.

"Это соответствует приоритетам деятельности нашей страны по борьбе с коронавирусом в рамках председательства в Движении неприсоединения. Азербайджан всегда выступал против создания программы Восточного партнерства в конфрантационном контексте. Этот принцип отражен в самой Совместной декларации. Отмечается, что Восточное партнерство основано на конструктивном сотрудничестве и не направлено против кого-либо. Позиция нашей страны заключается в том, что государства-члены ЕС и страны-партнеры не должны вносить вызовы и трудности в своих отношениях с третьими странами в программу Восточного партнерства", - подчеркнула Абдуллаева.

При этом глава пресс-службы сказала, что программа Восточного партнерства должна служить не только отношениям стран-партнеров с Евросоюзом, но и развитию отношений между ними.

"Программа Восточного партнерства не должна проводить политику, которая подрывает отношения высокого уровня, установленные странами-партнерами с третьими странами вне этой программы", - добавила Абдуллаева.

Она сообщила, что Азербайджан принял совместную декларацию со своими оговорками из-за несоответствия взглядов, выраженных в совместной декларации по Беларуси, принципам внешней политики республики. "То есть, Азербайджан заявил, что не разделяет позицию по Беларуси в пункте 11", - уточнила глава пресс-службы МИД.

"Еще одна оговорка Азербайджана касалась "территорий, затронутых конфликтом" в техническом приложении к совместной декларации. Азербайджан в своей оговорке подчеркнул необходимость осуществления деятельности на этих территориях по запросу и с согласия страны, которой принадлежит территория. Эта позиция напрямую основана на международном праве и суверенных правах государств", - подытожила Абдуллаева.