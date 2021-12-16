Разные взгляды на иранские ядерные переговоры в Вене

15 декабря гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси доложил Совету управляющих этой организации о достигнутых договоренностях с иранской стороной по ряду принципиальных моментов, связанных с проверочной деятельностью Агентства в ИРИ. Речь, в частности, идет о продолжении взаимодействия по вопросам гарантий, включая обмен информацией и контакты экспертов на этот счет, о предоставлении в распоряжение иранских властей образца используемых Агентством камер видеонаблюдения для необходимого анализа и, главное, переустановке таких камер на предприятии по производству центрифужных роторов в Карадже. Всё перечисленное будет осуществляться в согласованные сроки.

В МИД РФ поприветствовали эти договоренности и поддерживали обоюдный настрой МАГАТЭ и Ирана на продолжение сотрудничества как в рамках Соглашения о всеобъемлющих гарантиях, так и в соответствии с требованиями Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД) и в свете резолюции СБ ООН 2231.

На Смоленской площади убеждены, что сегодня важно стимулировать поступательный ход возобновившихся 29 ноября в Вене переговоров по восстановлению полноценного осуществления СВПД, которые идут практически непрерывно. В Москве надеются, что совместными усилиями всех вовлеченных сторон и при поддержке МАГАТЭ сложности в реализации ядерной сделки 2015 года удастся преодолеть, и напряжение вокруг иранской ядерной программы спадет, что полностью смыкается с интересами нераспространения и укрепления безопасности на региональном и глобальном уровне.

Более скептически на переговоры смотрят в Израиле. Так, The Jerusalem Post пишет, что заголовки статей об иранских переговорах в Вене, которые появились на этой неделе, вызывают ощущение дежавю. В очередной раз звучали угрозы о том, что будет созвано специальное заседание Совета управляющих МАГАТЭ, на котором Исламская Республика будет осуждена за то, что не разрешает Международному атомному агентству следить за развитием своей ядерной программы.

Однако угрозы вновь не были воплощены в жизнь, благодаря компромиссу, причем четвертому за год, МАГАТЭ будут предоставлены видеозаписи, но в реальном времени следить за Ираном агентство не сможет. На этот раз Тегеран согласился вновь установить ранее снятые камеры на объекте в Карадже.

Всякий раз вопросы Совместного всеобъемлющего плана действий, соглашения, заключенного в 2015 году между мировыми державами и Ираном, сводятся к достижению компромисса по мониторингу со стороны МАГАТЭ. Вероятно, переговорщики считают, что если будут слишком сильно давить на Иран в этом отношении, он никогда не вернется к вопросу возобновления сделки.

США и другие страны пошли на компромисс, дающий МАГАТЭ лишь теоретический допуск к информации о некоторых ядерных объектах Ирана, которая будет предоставлена когда-нибудь в будущем. Никаких возражений со стороны Совета управляющих МАГАТЭ и, тем более, Совета безопасности ООН не последовало, так что переговоры в Вене продолжаются.

Переговоры между мировыми державами и Ираном возобновились две недели назад. И, по словам западных дипломатов, пока ни к чему не привели. The Wall Street Journal пишет, что через несколько дней после возобновления переговоров Иран предложил новое соглашение, которое предусматривает большее, чем СВПД, сокращение санкций и возможность получить углеродное волокно. С тех пор прогресса не было. Иран настаивает на выполнении своих максималистских требований, а у европейцев, в частности, Великобритании, Франции и Германии, их вообще нет.

”Ядерная эскалация со стороны Ирана означает, что мы в конце пути”, - сказал спецпосланник Франции в ООН Николя де Ривьер, которого поддержали коллеги из Германии и Великобритании. ”Времени все меньше”, - заметила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Новый раунд переговоров ”последняя возможность для Ирана возобновить” СВПД 2015 года, считает британский министр иностранных дел Лиз Трасс.

Между тем российский главный переговорщик в Вене убежден, что соглашение по видеосъемке в Карадже - ”настоящий прорыв” и ”и крайне важный вклад в Венские переговоры”. Он считает, что таким образом был ”устранен раздражающий фактор”, который обеспечит дальнейшее гладкое продвижение переговоров.

Однако The Jerusalem Post утверждает, что подобный компромисс уже не единожды имел место в текущем году и тем не менее не привел к результатам, поэтому иранцы могут рассматривать его как очередную слабость партнеров. Запад по-прежнему дает Ирану возможность одержать легкую победу, соглашаясь на уступки и не получая ничего взамен. Возможно, есть смысл попытаться подтолкнуть Иран к более разумной позиции, показав, что его неуступчивость может привести к осуждению со стороны Совета управляющих МАГАТЭ и Совета Безопасности ООН. Таким образом мировые державы смогли бы получить рычаг давления за переговорным столом, а в случае провала, их позиции были бы сильнее. Кажется, будто венские переговорщики месят воду в ступе, отказываясь от активных действий и тем самым предоставляя Ирану время и возможность продвигать свою ядерную программу, утверждает The Jerusalem Post.