Краевой штаб по проведению зимнего сезона заработает на Кубани

В Краснодарском крае заработает штаб по проведению зимнего сезона, сообщает пресс-служба администрации региона.

На координационном совещании Антитеррористической комиссии и регионального оперштаба обсудили готовность санаторно-курортного комплекса края к приему туристов.

Заседание провели глава региона Вениамин Кондратьев и начальник Управления ФСБ России по краю Сергей Захарихин.

Кондратьев отметил, в новогодние праздники Кубань посетят около 385 тыс отдыхающих. В связи с этим он призвал перейти на усиленный режим работы, а также скоординировать деятельность скорой помощи, спецтехники и спасательных отрядов.

Он подчеркнул, что ответственность будет стоять на системе здравоохранения и поручил Анне Миньковой проконтролировать этот вопрос.

Стоит добавить, что штаб будет работать ежедневно в горном кластере Сочи с 28 декабря по 10 января.