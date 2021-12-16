Краевой штаб по проведению зимнего сезона заработает на Кубани
В Краснодарском крае заработает штаб по проведению зимнего сезона, сообщает пресс-служба администрации региона.
На координационном совещании Антитеррористической комиссии и регионального оперштаба обсудили готовность санаторно-курортного комплекса края к приему туристов.
Заседание провели глава региона Вениамин Кондратьев и начальник Управления ФСБ России по краю Сергей Захарихин.
Кондратьев отметил, в новогодние праздники Кубань посетят около 385 тыс отдыхающих. В связи с этим он призвал перейти на усиленный режим работы, а также скоординировать деятельность скорой помощи, спецтехники и спасательных отрядов.
Он подчеркнул, что ответственность будет стоять на системе здравоохранения и поручил Анне Миньковой проконтролировать этот вопрос.
Стоит добавить, что штаб будет работать ежедневно в горном кластере Сочи с 28 декабря по 10 января.