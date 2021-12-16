Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовиков

Вечером в четверг на Военно-Грузинской дороге из-за ухудшения погоды приостановлено движение большегрузного транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии с 21:15 16 декабря 2021 года запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Военно-Грузинской дороги г. Владикавказ - н.п. Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации", - информирует МЧС.

В департаменте автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии уточнили, что из-за обильного снегопада и гололедицы закрыта дорога в направлении грузино-российской границы для транспорта с прицепом и полуприцепом.