Низкий уровень трудоустройства выпускников выявлен в СКФО

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов назвал низкий уровень трудоустройства выпускников колледжей главным вызовом для Северо-Кавказского федерального округа.

"Ключевым вызовом для округа является низкий уровень трудоустройства выпускников - 34,3%, это почти в два раза ниже среднероссийского", - приводит его слова РИА Новости.

По словам Кравцова, это вызвано "дисбалансом между подготовкой кадров и реальными потребностями рынка труда". Так, он сообщил о явной избыточности подготовки кадров по экономическим и юридическим направлениям, в то время в регионе имеется нехватка специалистов в сфере сельского хозяйства, строительства, промышленности и энергетики.

Глава ведомства также напомнил о создании программы поддержки и совершенствования подготовки кадров в СКФО, на которую запланировано около 11,5 млрд рублей. К реализации программы приступят в следующем году. Ключевыми направлениями будут: проведение мероприятий для мотивации школьников для поступления на востребованные специальности, оснащение колледжей современным оборудованием, дополнительное включение в проект "Профессионалитет", а также выплаты 5000 рублей для педагогов колледжей Северного Кавказа с 1 сентября.