В Азербайджане пройдут новогодние сельскохозяйственные ярмарки

Министерство сельского хозяйства Азербайджана в последней декаде декабря организует новогодние ярмарки "Из села в город", приуроченные к Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году, сообщили в ведомстве.

Ярмарки пройдут в Наримановском и Бинагадинском районах Баку и в городе Хырдалан.

Заняться реализацией своей продукции смогут на каждой из ярмарок смогут около ста фермеров, заранее прошедших регистрацию. Участие в ярмарке для них будет бесплатным.

"Всех фермеров обеспечат прилавком, весами и другими принадлежностями, а тем, которым будет трудно доставить свою продукцию на ярмарку, окажут логистическую поддержку", - добавили в министерстве.