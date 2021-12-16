Комбинат по выпуску кварцевого песка для стекольной промышленности создадут в Дагестане

В Дагестане планируется построить горно-обогатительный комбинат, который будет поставлять кварцевый песок на стекольные предприятия. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Реализация соответствующего инвестпроекта под названием "Строительство горно-обогатительного комбината по обогащению кварцевых песков" рассматривалась на совещании под руководством врио первого зампреда правительства РД Батыра Эмеева.

Комбинат будет возведен в Кумторкалинском районе на участке площадью 5,5 га. Общая стоимость проекта составит порядка 460 млн рублей. Ожидаемый объем добычи - 300 тыс т сырья в год.

Продукцию ГОКа будут поставлять как на российский рынок, так и за границу. Благодаря запуску предприятия появится около ста рабочих мест.

Сроки реализации проекта пока не сообщаются.