Экономические санкции ЕС против России продлят еще на полгода

В четверг лидеры Евросоюза приняли решение продлить экономические санкции против России, привязанные к реализации минских соглашений по Украине, на полгода, пишет ТАСС.

"В контексте обсуждения ситуации на Украине лидеры согласились с тем, что санкции должны быть вновь продлены на шесть месяцев, до 31 июля", - рассказал агентству источник в делегации одной из европейских стран на полях встречи лидеров ЕС в Брюсселе.

Данное решение будет формально оформлено в ближайшие недели, после чего Брюссель опубликует его в "Официальном журнале ЕС" и оно вступит в силу.

Ранее данные санкции должны были действовать 31 января 2022 года.