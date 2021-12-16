Скоростной трамвай и пригородную электричку соединят в Ростове-на-Дону

Модернизацию трамвайной системы Ростова-на-Дону увяжут с проектом "Донской экспресс", в результате реализации которого электричка соединит Ростов и другие города агломерации. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

В среду 15 декабря состоялось совещание с сотрудниками Минстроя региона, администрации Ростова, АО "СКППК" и ОАО "ФПК", в нем приняли участие сотрудники Регионального научно-исследовательского и проектного института градостроительства.

"На карте южной столицы должны появиться точки пересечения трамвая и пригородной электрички", - заявил замгубернатора - министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев, уточнив, что это означает синхронизацию двух проектов.

Чиновник пояснил, что скоростной трамвай побудит часть жителей города пересесть с личной машины на общественный транспорт, причем "исключительно из рациональных соображений" - а это сразу разгрузит дороги, к чему и стремятся власти.