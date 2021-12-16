Белорусский муфтий попросил Фонд Кадырова построить мечеть в Бресте

Муфтий Беларуси Абу-Бекир Шабанович попросил Фонд Кадырова возвести в Бресте мечеть имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, такое сообщение распространила пресс-служба Духовного управления мусульман ЧР.

В нем говорится, что в рамках визита в Беларусь глава аппарата ДУМ Чечни Супьян Курбанов провел рабочую встречу с духовным лидером этой страны Абу-Бекиром Шабановичем.

"В ходе беседы Абу-Бекир Хазрат Шабанович от имени мусульман Республики Беларусь обратился к своему коллеге муфтию ЧР Салаху-Хаджи Межиеву с просьбой о ходатайстве перед руководством Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова о строительстве мечети в городе-герое Бресте", - цитирует сообщение ТАСС.

В ДУМ добавили, что мечеть получит название в честь Ахмата-Хаджи Кадырова.