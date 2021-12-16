Red Wings начнет летать из Перми в Краснодар в январе

В будущем году авиакомпания Red Wings расширит маршрутную сеть, из Перми откроются четыре новых направления, в том числе Краснодар.

В январе 2022 года перевозчик начинает полеты из Перми в Краснодар, Волгоград, Калининград и Уфу. Обслуживать рейсы будут лайнеры SSJ100 на 100 пассажиров, говорится на сайте аэропорта Большое Савино.

Первый рейс в Краснодар назначен на 12 января. Самолеты по маршруту будут летать дважды в неделю – по понедельникам и средам.

"Рейсы будут субсидироваться федеральным и региональными бюджетами, что позволяет снизить стоимость перелета для пассажиров", – говорится в сообщении.

Билеты уже поступили в продажу.