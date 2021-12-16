Эрдоган встретился с Илоном Маском

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел онлайн-переговоры с основателем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском.

Отмечается, что Эрдоган и Маск обменялись мнениями по созданию автономного электрического автомобильного транспорта, перспективам цифровой экономики, долгосрочным инвестициям и углублению сотрудничества.

Также на онлайн-встрече лидер Турции обсудил с Маском тему взаимодействия государственных и частных структур Турции с компанией Илона Маска в сфере космических технологий и спутниковой связи. Также ими был затронут вопрос вывода ракетой-носителем SpaceX на орбиту Земли турецкого коммуникационного спутника TÜRKSAT 5-B вслед за запущенным в январе 2021 года спутником TÜRKSAT 5-A.

Помимо этого, Эрдоган рассказал о реализации Национальной космической программы Турции.