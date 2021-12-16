Коронавирус в Великобритании установил новый рекорд - 88 тыс случаев за сутки

В Великобритании за минувшие сутки выявили более 88 тыс случаев заражения коронавирусом - максимум с начала пандемии, передает телеканал Sky News.

Минздрав страны сообщает, что за 24 часы выявлено 88 376 заражений. Две неделе назад, до появления в стране омикрон-штамма заболеваемость держалась на уровне 53 тыс случаев в сутки.

Омикрон стремительно распространяется в Великобритании, 13-го декабря им были инфицированы 4,7 тыс человек, 16-го - уже 11,7 тыс.

Общее число случаев коронавируса в Великобритании с начала пандемии превышает 11 млн.