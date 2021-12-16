"Фонтан желаний" в Южной Осетии

В Южной Осетии в четвертый раз стартовала предновогодняя благотворительная акция для детей "Фонтан желаний" при поддержке местной гостелерадиокомпании "Ир". В этом году в акции принимают участие около 320 детей из малоимущих семей, цхинвальского интерната, школы-интерната в Дзау, ленингорского детского дома, а также дети с особенностями развития.

Акция проводится ежегодно с 2017 года, за исключением прошлого, когда из-за распространения коронавируса ее пришлось отменить. Согласно идее проекта, в фонтан, расположенный в фойе "Ира", запускают кораблики с посланиями детей Деду Морозу. Любой желающий может вытянуть один или несколько из них и исполнить желания.

"Спутник-Южная Осетия" информирует, что как обычно нынешнюю акцию первым начал президент республики Анатолий Бибилов, выловив из фонтана сразу пять корабликов. Дети просили у Деда Мороза обувь, спортивные костюмы и игрушки. "Новый год — это тот праздник, когда дети хотят, чтобы их желания были исполнены, поэтому это традиционное мероприятие очень важно. Важно не только для самих детей, но и для тех взрослых, которые решили оказать помощь этим детям. Во-первых, я уверен, что исполнение желаний делает людей намного добрее, во-вторых, мы больше начинаем обращать внимание на проблемы детей, ну и в-третьих – это очень хорошо и правильно. Мечты детей обязательно сбудутся", - подчеркнул президент.

Подарки от Деда Мороза будут вручаться ежедневно до Нового года. За время проведения благотворительной акции жители республики смогли исполнить желания более пятисот детей.