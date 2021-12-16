Авиасообщение в Грузии возвращается к допандемийному уровню

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава сообщила в четверг, что в уходящем году страна смогла не только вернуть на свой авиарынок прежние авиакомпании, но и привлекла новых перевозчиков, в том числе лоукостеры.

Грузия восстановила регулярное авиасообщение с 1 февраля.

"Добавилось 17 новых направлений полетов. В зимний навигационный сезон 2021 года из Грузии осуществляются полеты в 27 стран по 55 международным направлениям – в среднем 300 рейсов в неделю", - отметила Турнава в ходе выступления в парламенте в рамках "министерского часа".

Этим летом на пике турсезона в Грузии оперировали 40 авиакомпаний, что на одну авиакомпанию меньше, чем в аналогичный период 2019 года. "То есть, можем сказать, что показатель восстановления авиационных направлений по отношению к 2019 году составляет 91%, т.е. авиасообщение практически восстановлено", - констатировала она.