Генсек ООН призвал срочно привить от коронавируса 40% населения мира

До конца года в мире необходимо достигнуть цели по вакцинации 40% населения, заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Страны должны предпринять конкретные действия в ближайшие дни, чтобы достичь большего прогресса в достижении цели Всемирной организации здравоохранения по вакцинации 40% [мирового населения к концу года], а также быть гораздо активнее в усилиях по вакцинации 70% [населения] во всех странах к середине 2022 года", - сказал Гутерриш на пресс-конференции по итогам года.

Он отметил, что при нынешних темпах вакцинации, в Африке до августа 2024 года не удастся привить 70% населения.

"Неравенство [в распределении] вакцин дает вариантам [вируса] выйти из-под контроля. <…> Мы не сможем победить пандемию без координации действий", - подчеркнул генсек ООН.

По словам Гутерриша, пандемия не заканчивается. "COVID-19 не уходит. Становится очевидно, что одними лишь вакцинами пандемию не искоренить", - заявил он.