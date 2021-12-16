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Вратарь "Кайрата" может перебраться в Россию

Вратарь &quot;Кайрата&quot; может перебраться в Россию

Голкипер алматинского "Кайрата" Стас Покатилов может вернуться в российский чемпионат,

Отмечается, что в услугах 29-летнего вратаря заинтересован "Ростов" и лично наставник команды Виталий Кафанов, который работал с футболистов в донском клубе и сборной Казахстана, сообщает Meta-ratings.kz.

Покатилов в 2016 году являлся игроком "Ростова", однако не провел ни одного матча. В составе дончан он становился серебряным призером чемпионата России сезона 2015/2016.

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