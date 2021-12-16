Жертвами ДТП на Ставрополье стали два человека

В результате столкновения грузовика и двух легковушек в Ставропольском крае погибли два и пострадали пять человек, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

"В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины автоаварии с участием грузовой фуры и легкового автомобиля, в результате которого два участника погибли и пять человек доставлены в больницу", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время движение на участке, где произошла автоавария, затруднено. По данному факту начата проверка.