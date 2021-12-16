ЗАГ: Россия узнала своих соперников в Лиге наций

Сегодня состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций-2022/23.

Напомним, 55 национальных сборных распределены по четырем лигам в соответствии с рейтингом коэффициентов УЕФА.

Сборная России сыграет в группе 2 лиги B с командами Исландии, Израиля и Албании.

Азербайджан в группе 3 лиги С встретится со Словакией, Беларусью и победителем пары Казахстан – Молдова.

Соперниками Армении по группе 1 лиги В оказались Ирландия, Шотландия и Украина.

Грузии предстоит сразиться в группе 4 лиги С против Болгарии, Македонии и Гибралтара.

В рамках групповой стадии сборные проведут встречи в июне и сентябре 2022 года. Из-за проведения чемпионата мира-2022 зимой четыре из шести туров турнира пройдут в июне.

Победители четырех групп лиги А окажутся в финальной стадии Лиги наций, которая запланирована на июнь 2023 года. Победители групп в лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места групп в лигах A и B опустятся лигой ниже.