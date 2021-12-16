Путин предложил провести форум по новым идеям в начале 2022 года

Президент России Владимир Путин выдвинул предложение провести в начале следующего года форум Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени".

Президент на заседании наблюдательного совета АСИ сообщил, что знает о планах агентства увеличить число соратников вдвое - до 10 млн человек. "Это такая армия большая. Главное - чтобы это были не формальные цифры и какие-то формальные показатели, а действительно мощное сообщество, сила, деятельные, активные люди, способные внести содержательный вклад в общую национальную повестку", - указал Путин.

Он предложил вскоре провести форум "Сильные идеи для нового времени". Как отметил президент, с участием ВЭБ "будет разработан комплексный механизм реализации гражданских проектов, а постоянной площадкой для сбора содержательных, конструктивных предложений станет форум "Сильные идеи для нового времени".

"Предлагаю провести этот форум в первом квартале нового 2022 года", - заявил российский лидер.