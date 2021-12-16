Сегодня исполнилось бы 94 года историку Джамилю Гулиеву

Сегодня исполнилось бы 94 года советскому и азербайджанскому историку, доктору исторических наук, профессору, академику Национальной Академии наук Азербайджана, главному редактору Азербайджанской Советской Энциклопедии Джамилю Гулиеву.

Он родился 16 декабря 1927 года в Шуше, после окончания школы в Агдаме поступил на истфак Азербайджанского госуниверситета, а уже через два года, в 1946-ом, продолжил образование на историческом факультете в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова, где также защитил кандидатскую (в 1952 году) и докторскую (в 1971 году) диссертации. Участь в МГУ в тяжелые послевоенные годы, он вел дневник, где писал о том, что студенты жили впроголодь, найти несколько крошек черствого хлеба считалось счастьем (с тех пор академик всю жизнь трепетно относился к хлебу), но гораздо большим счастьем было то, что несмотря на все тяготы и невзгоды, он имел возможность учиться в МГУ, где получил великолепное образование.

"Любовь к своей земле, к Родине - Карабаху и азербайджанскому языку, уважение к труду, зарождалось в детстве, в юности, а студенческие годы, проведенные в Московском университете, в сложное послевоенное время, стали для него школой интернационализма и научили прокладывать себе дорогу в жизнь тяжелым каждодневным трудом. Отсюда истоки его патриотизма, принципиальности и непоколебимости", - говорил сын академика, профессор Рустам Гулиев, известный математик, защитивший в советские годы диссертацию в Великобритании.

Когда в конце 1940-х – начале 1950-х возводилось центральное здание университетского комплекса МГУ на Воробьевых горах, самой большой из семи построенных сталинских высоток, Джамиль Гулиев вместе с другими студентами и аспирантами принимал активное участие в субботниках, помогая строителям. Он очень любил Московский университет, часто приезжал туда после окончания аспирантуры, будучи и преподавателем в Бакинском государственном университете, и заместителем директора по научной части в Институте истории партии при ЦК Компартии Азербайджана, и директором Института истории АН АзССР. В 1974 году за исследования в области истории Гулиев был удостоен Государственной премии Азербайджанской Республики и уже в следующем году стал главным редактором Азербайджанской Советской Энциклопедии (которой отдал 13 лет своей жизни), а еще через год был избран вице-президентом Академии наук Азербайджана.

В 1983 году на исторический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова поступил сын Джамиля Гулиева, Таир, и профессор Гулиев стал приезжать в Дом студентов МГУ на проспекте Вернадского. С виду он был человеком грозным, похожим на льва, причем не только внешне, но и по характеру - казался олицетворением благородства и мужества. Но когда беседовал со студентами, они ощущали особую теплоту, исходившую от этого человека, и проникались к нему глубочайшим уважением.

Это уважение к Джамилю Гулиеву студенты-историки 1980-х сохранили на всю жизнь. В беседах с ними профессор неустанно повторял: "Не забывайте, что вы учитесь в самом лучшем университете, на самом лучшем факультете, где с вами работают лучшие преподаватели всей страны, авторы лучших учебников. Вы получаете эксклюзивную информацию, и ваша задача – перенимать эти знания. Позже вы поймете, насколько эти ваши знания качественно отличаются от тех, которые получены в других учебных заведениях". Добрый, умный, строгий и требовательный преподаватель, обладавший невероятной энергетикой. Работа была его страстью, он он вечно куда-то спешил, словно хотел обогнать время. Он считал важным делать как можно больше добра, быть полезным своей стране и своему народу. Всего в жизни он добился сам, заслужив уважение тех, с кем работал.

Однокурсники и коллеги сыновей Джамиля Гулиева замечали их особое уважение к отцу. Так, молодые люди всегда разговаривали с ним по телефону только стоя. Как-то коллеги спросили у Рустама: "Зачем ты вскакиваешь? Отец же не видит тебя!" На что Рустам Джамилович с недоумением ответил: «А что от этого меняется? Я же говорю с отцом!"

В конце 1980-х – начале 1990-х Джамиль Гулиев был ректором Азербайджанского госуниверситета, работал в Институте истории Национальной Академии Наук Азербайджана, был членом президиума АН, при этом оставаясь очень скромным человеком. Со своим шофером он носил похожие пальто, оба были в костюмах и в галстуках, поэтому люди часто их путали, не понимая, кто выходит из автомобиля – академик или водитель. Сам же Гулиев с одинаковым уважением относился и к академикам, и к водителям, и к продавцам зелени. А они все любили и уважали этого Человека.

Ректором Азербайджанского госуниверситета Гулиев был назначен не только ввиду своего неоспоримого профессионализма, но и поскольку он был кристально честным человеком. "Он никогда не пользовался своим положением для личной выгоды. Будучи человеком скромным, он не любил юбилеев и пышные празднования, предпочитая простые семейные застолья в кругу близких и родных. Для меня он был добрым, любящим, очень строгим и требовательным отцом. В нашей семье им очень гордились, его любили и уважали. Отец по характеру был оптимистом, любил юмор, любил шутить, а его заразительный смех не оставлял никого равнодушным и поднимал настроение окружающим в самых серьезных ситуациях, - рассказывал профессор Рустам Гулиев. - В школьные годы отец занимался борьбой, отсюда и любовь к спорту. Очень любил футбол. Отец часто брал меня на матчи чемпионата с участием нашего любимого "Нефтчи". Мы иногда даже ходили на игры дублеров. Отец очень радовался и гордился успехами наших спортсменов. Отец любил музыку, азербайджанскую и классическую, что неудивительно для человека родом из Карабаха. При этом любил слушать органную музыку Баха (с пластинок), прекрасную игру на фортепиано любимой дочери Лейлы (педагог музыки), а в моем исполнении на фортепиано - токкату ре-минор Баха, Полонез Огинского, Неаполитанский танец Чайковского (по крайней мере, мне так казалось)".

Джамиль Гулиев внес огромный вклад в развитие исторической науки, написал немало книг и монографий, сотни статей. Под его руководством и при его непосредственном участии увидели свет не только десятитомная Азербайджанская Советская Энциклопедия, но и двухтомная Детская Энциклопедия, Нахчыванская Энциклопедия, а также семитомная "История Азербайджана". Он два девятка лет возглавлял Ученый совет по защите докторских диссертаций, считая делом своей жизни подготовку азербайджанских историков; сам представлял азербайджанскую историческую науку на международных конференциях и симпозиумах, был депутатом Верховного Совета Азербайджана X-XI созывов.

Он очень тяжело переносил оккупацию Карабаха, жемчужины Азербайджана - родной Шуши. В самом начале конфликта, когда в Карабахе начались теракты и вооруженные диверсии, организованные проникшими туда членами террористической организации АСАЛА, Гулиеву удалось на вертолете осуществить полет над Карабахом, где он увидел бесчисленные строения, разрушенные бородатыми людьми в черном из АСАЛА. Когда руководство Академии предложило провести специальное торжественное юбилейное собрание в связи с его 75-летием, а позже, и с 80-летием, он выразил признательность, но отказался, сказав, что морально не готов это сделать в условиях, когда часть его Родины - Шуша, Карабах - находятся под оккупацией.

Джамиль Гулиев умер 27 декабря 2010 года. На его могильной плите изображена Шуша - колыбель отцов и дедов. С болью за Карабах он покинул этот мир и оставил потомкам напоминание, где корни, душа и сердце Родины. За заслуги в развитии азербайджанской исторической науки он был удостоен орденов "Шохрат" и "Истиглал", а в памяти знавших его людей остался как великий ученый, достойный гражданин и мудрый учитель.

Светлая память!