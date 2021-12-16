Школьники Карачаево-Черкесии уйдут на каникулы 25 декабря

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил о введении дополнительных мер по COVID-19 в преддверии зимних праздников.

"На заседании оперштаба КЧР приняли ряд решений для дальнейшего снижения уровня заболеваемости. В частности, для уменьшения контактов и обеспечения двухнедельного разобщения потенциальных источников инфекции досрочно 25 декабря начнутся зимние каникулы у школьников КЧР", - написал глава региона в Instagram.

Он также отметил, что с 25 декабря будет приостановлено проведение праздничных мероприятий в кафе и ресторанах, которые должны работать в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Также принято решение об ограничении количества посетителей из расчета один человек на 4 кв. метра