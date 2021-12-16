Ирану напомнили о выплатах за сбитый Boeing

Канада, Великобритания, Швеция и Украина выпустили совместное заявление с призывом к Ирану - с 17 января 2022 года страна должна начать переговоры о выплатах родственникам жертв крушения украинского самолета Boeing, случившегося в январе 2020 года.

"Международная группа по координации и реагированию, представляющая Канаду, Швецию, Соединенное Королевство и Украину, провели [сегодня] виртуальную встречу, чтобы поговорить о реакции Исламской Республики Иран на наше предложение по обсуждению компенсаций за сбитый самолет рейса PS752 "Международных авиалиний Украины". Мы направили последующий запрос, приглашая Иран обсудить вопросы, связанные с нашими требованиями о возмещении ущерба за сбитый лайнер рейса PS752", - сообщила пресс-служба МИД Канады.

Ответ от Ирана страны ждут до 5 января, после чего будет считаться, что "попытки договориться о репарациях с Ираном тщетны". В таком случае страны будут рассматривать "другие действия для решения этого вопроса в рамках международного права".

Рейс PS752 потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в Киев 8 января 2020 года. Погибли 176 человек, средин них были граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января объявили, что сбили Boeing, приняв самолет за "вражескую цель".