Столтенберг: НАТО расширяется, несмотря на протесты России

В последние годы политика "открытых дверей" НАТО привела к расширению альянса за счет Черногории и Северной Македонии, это произошло невзирая на протесты со стороны России, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"НАТО в последние годы подтвердила, что ее политика "открытых дверей" - это не только слова, но и действия. В том числе за счет приглашения новых стран: Черногория и Северная Македония стали членами, то есть мы расширились за последние годы за счет двух новых членов, невзирая на протесты со стороны России. Мы также поддерживаем Украину в ее стремлении стать ближе к членству в НАТО", - сказал он на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Украины Владимиром Зеленским, при этом не назвав сроки вступления страны в альянс.

Столтенберг напомнил, что союзники согласились с тем, что Украина станет членом альянса на саммите в Бухаресте в 2008 году.