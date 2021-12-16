Госдеп нашел в Иране главарей "Аль-Каиды"

И.о. координатора Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом Джон Годфри заявил, что ряд лидеров запрещенной в России террористической группировки "Аль-Каида" живут в Иране.

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены тем фактом, что главари "Аль-Каиды" продолжают жить в Тегеране. В Тегеране и вокруг Тегерана. И тем, что имело место оказание содействия им, чтобы они продолжали действовать в качестве предводителей глобальной сети "Аль-Каиды", - приводит слова сотрудника внешнеполитического ведомства США ТАСС.

По его мнению, руководство Тегерана дает возможность "безопасно проживать в Иране" боевикам. Он также считает, что "Иран продолжает поддерживать финансированием, подготовкой, предоставлением оружия и техники спектр террористических группировок, внесенных в черные списки".

Годфри выступил на брифинге, который состоялся из-за публикаций Госдепом США очередного ежегодного доклада о борьбе с терроризмом в мире. В нем сообщается, что "Иран по-прежнему не готов привлечь к ответственности главарей "Аль-Каиды", проживающих в стране". Авторы доклада утверждают, что Тегеран "отказывается публично назвать имена" этих лиц.

Напомним, США причислили Иран к категории стран - спонсоров терроризма. Также в ней фигурируют еще КНДР и Сирия.