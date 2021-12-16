Байден повысил потолок госдолга США на $2,5 трлн

Президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга страны до $31,4 трлн - на $2,5 трлн.

"В четверг, 16 декабря, 2021 года, президент подписал закон <...>, который представляет полномочия для увеличения лимита задолженности на $2,5 трлн", - говорится в заявлении, распространенном Белым домом.

Повышение лимита госдолга ранее одобрили обе палаты Конгресса США.

Данная мера предотвращает потенциальный дефолт США по госдолгу. Если бы закон не был принят, уже после 15 декабря в стране могла возникнуть нехватка средств, необходимых для финансирования работы федерального правительства, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Теперь правительство США сможет покрывать свои обязательства до 2023 года.