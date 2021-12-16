С ветерком: в метро Ташкента поезд ехал с открытой дверью

В метро Ташкента пассажирам пришлось ехать с открытой дверью, соответствующее видео появилось в четверг в соцсетях.

В администрации метро рассказали, что инцидент случится накануне. С открытой дверью состав ехал от станции "Халклар дустлиги" до станции "Пахтакор". Дверь сломалась из-за того, что на нее, в переполненном вагоне, навалились пассажиры.

"Машинист был в курсе происходящего, но не стал останавливать поезд в тоннеле, чтобы не пугать людей. Когда состав прибыл на станцию "Пахтакор", проблема с дверью была решена. Пострадавших и погибших нет", - добавили в ташкентском метрополитене.