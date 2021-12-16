Россия открылась для томатов и яблок с еще трех предприятий Азербайджана

С 17 декабря Россельхознадзор разрешает ввозить в Россию ввоз томаты и яблоки еще с трех предприятий Азербайджана.

"Россельхознадзор с 17 декабря 2021 года разрешает ввоз в Россию томатов и яблок с трех азербайджанских предприятий. Решение принято по итогам проведенного азербайджанским компетентным ведомством фитосанитарного мониторинга предприятий, выращивающих томаты и яблоки, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении.

Всего разрешение на ввоз в Россию на данный момент имеют 214 азербайджанских предприятий и один кооператив (на ввоз томатов), а также 79 предприятий (на ввоз яблок).