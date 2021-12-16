Штормовое предупреждение: в Центральной России ожидается мороз до 35 градусов

Синоптики обещают до минус 35 в Центральной России в ближайшие дни.

Штормовое предупреждение в связи с аномальными морозами будет действовать с 21 по 25 декабря. В Центральной России ожидаются морозы — на 7-12 градусов ниже нормы, сообщили в Гидрометцентре.

"В ночные часы температура воздуха будет понижаться до минус 26-21, на севере округа до минус 35-30, днем преобладающая температура минус 21-15", - информируют синоптики.

В Москве и Подмосковье похолодание начнется 20-22 декабря и продлится до 25 декабря, ночью минус 17-22 градуса, днем - 13-18.

На севере, северо-западе Приволжского федерального округа и в Татарстане ночные морозы в эти дни достигнут 29-22 градусов, днем - минус 24-19.

В Нижнем Поволжье и Ростовской области 21-22 декабря до минус 15 днем, до 20-13 градусов ночью. На севере Краснодарского края ночной мороз составит 10 градусов, днем будет минус 1-6. В Крыму по ночам минус 3-8, днем минус 2 - плюс 3.

В СКФО 22 декабря похолодает до минус 11-6 ночью, днем ожидается от ноля до минус пяти, что соответствует климатической норме.