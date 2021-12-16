Президент Грузии оценила присутствие оппозиции на новогоднем приеме

Появление оппозиции и представителей "Грузинской мечты" на новогоднем приеме в президентской резиденции в обществе встретят позитивно, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

От приглашения президента отказалось лишь "Единое национальное движение". Остальные члены партий, включая "Грузинскую мечту", прибыли на новогодний прием.

"Здесь не все, и это мне понятно. Невозможно, чтобы на первое приглашение откликнулись все. Это обычная форма – кто-то может прийти, кто-то нет. Я не воспринимаю это как оскорбление или дискомфорт. Будет много возможностей, чтобы мы начали диалог", - цитирует Зурабишвили Sputnik Грузия.

Президент отметила, что сегодняшний прием в ее резиденции послужит первым шагом на пути к примирению сторон.

"Это только первый шаг. И то, что вы стоите рядом, - уже позитив, и будет позитивно воспринято нашим обществом, которое с грустью смотрит на нескончаемую поляризацию, которая затопила и остановила нашу страну", - подчеркнула она.

По словам Зурабишвили, в настоящее время нет ни одного вопроса, который можно было бы решить с учетом поляризации, и поэтому "начало этого процесса своевременно".