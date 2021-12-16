Въезд для иностранцев в Израиль закрыт до 29 декабря

Израиль продлил запрет на въезд для иностранцев до 29 декабря, пишет газета The Times of Israel.

"В среду правительство Израиля проголосовало за продление запрета на въезд иностранцев в страну, как минимум, до 29 декабря. Изначально ограничения вводились с 29 ноября до 12 декабря, затем были продлены на 10 дней", - сообщает издание.

Кроме того, в стране продолжает действовать ограничение на выезд из-за "омикрон", в "красный список" включили ОАЭ, Норвегию, Ирландию, Финляндию, Францию и Испанию. По прибытии из этих стран израильтян ждет обязательный карантин.