В КЧР появятся центр подготовки и санаторий для спасателей МЧС

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем Instagram анонсировал скорое начало строительства центра горной подготовки поисково-спасательных формирований МЧС России с санаторно-реабилитационным комплексом для сотрудников ведомства на территории курорта Архыз.

"Провел встречу с начальником ГУ МЧС по КЧР Александром Голоколенко. Он сообщил, что прорабатывается вопрос размещения быстровозводимых объектов для дежурных смен поисково-спасательных формирований у подножия горы Эльбрус в Карачаевском районе, а также создание центра горной подготовки поисково-спасательных формирований МЧС России с санаторно-реабилитационным комплексом для сотрудников МЧС вблизи Архыза", - написал он.

Руководитель региона также отметил, что в КЧР ведется работа по созданию межведомственного многофункционального центра мониторинга и прогнозирования ЧС.

Помимо этого, в 2022 году появятся два пожарно-спасательных подразделения в населенных пунктах Пхия и Учкулан.