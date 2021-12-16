Сроки сертификации "Северного потока-2" перенесены на полгода

Решение о сертификации оператора "Северный поток-2" не стоит ждать в первой половине 2022 года, заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хомман.

"Разумеется, компания Nord Stream 2 AG запустила реорганизацию, об этом нам было заявлено. В этой связи мы приостановили процесс сертификации. Приостановка означает, что процесс будет продолжен тогда, когда нам будет предоставлена документация таким образом, что ее можно будет соответствующим образом проверить. У нас нет ее на руках", - сказал он, отметив, что вопрос предоставления "зависит от Nord Stream 2 AG", пишет ТАСС.

Хомман подчеркнул, что завершение процесса откладывается как минимум на полгода.

"Как только это произойдет, как только документы нам поступят, снова начнется отсчет периода проверки. Прогнозировать сложно. Затем все будет предоставлено Еврокомиссии, у которой будет тоже много времени этим заняться. Это означает, что решений не будет в первой половине 2022 года", - добавил глава агентства.