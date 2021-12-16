ВЦИОМ: QR-коды есть у 51% россиян

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что половина россиян за последние полгода обзавелись QR-кодом о вакцинации от коронавируса.

"Половина опрошенных россиян (51%) декларируют, что уже получали QR-код (70% среди жителей Москвы, 62% среди жителей Санкт-Петербурга), 48% - что не получали", - следует из результатов опроса.

О сложностях при получении QR-кода сообщили 5% респондентов.

Поддерживают массовую вакцинацию 54% россиян (64% в Москве и 66% в Петербурге). Прививку сделали 42% опрошенных, при этом против того, чтобы делать себе прививку высказались 18% граждан.

Боятся того, что заболеют коронавирусом они или их близкие, многие - 61%. Уже столкнулись с коронавирусом 12% опрошенных, уверены, что этого не произойдет - 14%.

В опросе приняли участие 1,6 тыс россиян, 1 тыс жителей Москвы и 800 жителей Санкт-Петербурга.