Иностранец сменил личные данные, чтобы приехать в Дагестан

В Дагестане задержан 28-летний гражданин иностранного государства, который, сменив личные данные, нелегально пересек границу России, сообщает пресс-служба МВД республики.

Во время адресной проверки мест проживания иностранцев в Хасавюрте 28-летнего мужчину оштрафовали за нарушение режима пребывания на территории России. Однако в ходе дактилоскопической регистрации было установлено, в 2018 году его выдворили из страны сроком на пять лет.

Иностранец сменил свои личные данные, получил новый загранпаспорт и вновь прибыл на заработки в Хасавюрт.

Отмечается, что по данному факту собран материал по части 2 статьи 322 УК РФ ("незаконное пресечение государственной границы Российской Федерации"). Ему грозит до четырех лет тюрьмы.