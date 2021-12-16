"Магнит" построит теплицы для ягод на Кубани

В 2022 году в Тихорецком районе Краснодарского края начнется строительство тепличного комплекса для ягод.

"Магнит" собирается выращивать в регионе ягоды - клубнику и голубику. Открытие комплекса площадью 16 га состоится в 2023 году. Большую площадь теплиц отведут под голубику, ягоду будут выращивать в открытом грунте, на 6 га займутся выращиванием клубники в лотках.

Ягоды будут производить круглогодично, что позволит сократить долю импорта, отметили в пресс-службе "Магнита".