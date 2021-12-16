Хабиб предложил своему бывшему сопернику перейти в его промоушен

Экс-чемпион Абсолютной бойцовской организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов предложил действующему бойцу UFC Дастину Порье перейти Еаglе FC.

Он отметил, что готов связаться с американцем, если тот надумает покинуть лигу Даны Уайта, пишет ESPN MMA.

"Если UFC избавится от Дастина, Хабиб и Eagle FC всегда здесь", — заявил 33-летний россиянин.

Стоит отметить, что промоушен Нурмагомедова уже пополнили бойцы Кевин Ли, Сергей Харитонов, Ренан Барао и Рашад Эванс.

После окончания карьеры Хабиб стал владельцем Gorilla Fighting Championship и перезапустил его под брендом Eagle Fighting Championship.