Захарова: Москва приветствует достигнутые между Ираном и МАГАТЭ договоренности

Россия приветствует договоренности, достигнутые Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) договоренности, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, распространенном в четверг.

Иран и МАГАТЭ договорились продолжить взаимодействия по вопросам гарантий, включая обмен информацией и контакты экспертов, предоставления в распоряжение Тегерана образца используемых агентством камер видеонаблюдения для необходимого анализа и переустановки таких камер на предприятии по производству центрифужных роторов в Кередже.

"Приветствуем эти договоренности. Поддерживаем обоюдный настрой МАГАТЭ и Ирана на продолжение сотрудничества как в рамках соглашения о всеобъемлющих гарантиях, так и в соответствии с требованиями Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы и в свете резолюции СБ ООН 2231", - отметила представитель МИД.

По словам Захаровой, хорошие новости сейчас необходимы, чтобы стимулировать поступательный ход возобновившихся 29 ноября в Вене переговоров по восстановлению полноценного осуществления СВПД, которые идут практически непрерывно.

Москва рассчитывает, что совместными усилиями "удастся преодолеть и напряжение вокруг иранской ядерной программы спадет, что полностью смыкается с интересами нераспространения и укрепления безопасности на региональном и глобальном уровне", отметила официальный представитель МИД РФ.