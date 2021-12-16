Минск поблагодарил Баку за поддержку

МИД Беларуси выразил благодарность Азербайджану за поддержку на саммите "Восточного партнерства"

"Благодарим братский Азербайджан, который прекрасно знает цену понятиям суверенитета и независимости, за последовательную и бескомпромиссную поддержку нашей страны на международной арене", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как подчеркнули в министерстве, Баку показал себя ответственным и самостоятельным участником международных отношений, последовательно придерживающийся своих внешнеполитических принципов в полном соответствии с нормами международного права.

Помимо этого, в МИД напомнили, что Беларусь связывают со странами Восточного партнерства общая история, близкая дружба народов, взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, конструктивное взаимодействие на различных интеграционных площадках, а не политизированная инициатива Евросоюза.

Также в ведомстве отметили, что ждали от дружественных Минску государств негативной реакции на антибелорусские заявления и действия.

"История молодых постсоветских стран неоднократно демонстрировала, что пустым может остаться кресло под любым флагом – в зависимости от геополитических раскладов и настроения европейской бюрократии", - добавили в пресс-службе.