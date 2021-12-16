Главная » Новости

Минск поблагодарил Баку за поддержку

Минск поблагодарил Баку за поддержку

МИД Беларуси выразил благодарность Азербайджану за поддержку на саммите "Восточного партнерства"

 "Благодарим братский Азербайджан, который прекрасно знает цену понятиям суверенитета и независимости, за последовательную и бескомпромиссную поддержку нашей страны на международной арене", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как подчеркнули в министерстве, Баку показал себя ответственным и самостоятельным участником международных отношений, последовательно придерживающийся своих внешнеполитических принципов в полном соответствии с нормами международного права.

Помимо этого, в МИД напомнили, что Беларусь связывают со странами Восточного партнерства общая история, близкая дружба народов, взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, конструктивное взаимодействие на различных интеграционных площадках, а не политизированная инициатива Евросоюза.

Также в ведомстве отметили, что ждали от дружественных Минску государств негативной реакции на антибелорусские заявления и действия.

"История молодых постсоветских стран неоднократно демонстрировала, что пустым может остаться кресло под любым флагом – в зависимости от геополитических раскладов и настроения европейской бюрократии", - добавили в пресс-службе.

1045 просмотров







Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!