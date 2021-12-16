Парламент Грузии уходит на каникулы до февраля
В пятницу 17 декабря закроется осенняя сессия грузинского парламента, каникулы депутатов продлятся до февраля.
Осенняя сессия парламента Грузии открывается в первый вторник сентября и закрывается в третью пятницу декабря. Работа парламента в пятницу завершится гимном страны.
По предварительным данным, на следующей неделе депутаты проведут внеочередную сессию, на которой будет обсуждаться вопрос об азартных играх.
Следующая сессия парламента - весенняя - начнется в первый вторник февраля и закроется в третью пятницу июня.