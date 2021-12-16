Школьники Дагестана могут остаться без новогодних утренников

В дагестанских школах собираются отменить новогодние мероприятия по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.

Ведомство уже направило муниципалитетам региона сообщение с рекомендацией отказаться от праздничных гуляний в учебных заведениях из-за участившихся случаев заболевания ОРВИ.

По данным Роспотребнадзора, в Дагестане заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 3%. На карантин ушли 14 школ республики.