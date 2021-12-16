Житель Ставрополья захотел "покататься" и угнал машину знакомого

Уголовное дело по факту угона автомобиля открыто в Петровском городском округе, такое сообщение опубликовано на сайте Ставропольского края.

В полицию с заявлением об угоне пришел житель села Сухая Буйвола, который рассказал, что оставил у придомовой территории машину с ключами в замке зажигания. Через некоторое время транспортное средство исчезло.

Машину остановили на выезде из села. За ее рулем оказался 26-летний местный житель, он не сумел предоставить госинспекторам документы на авто.

Оказалось, что автомобиль находится в списке угнанных и принадлежит другому человеку.

"Мужчину доставили в отдел внутренних дел, где он пояснил, что увидел на улице машину своего знакомого с ключами в замке зажигания и решил покататься на ней. На автомобиле хотел добраться до Светлограда, но по пути следования был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции", - уточнили в полиции.

Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).