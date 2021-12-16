От любви до ненависти один шаг: Профессор РАЕ нашел ключ к примирению Азербайджана и Армении

В интервью "Вестнику Кавказа" профессор Российской академии естествознания (РАЕ), писатель Гагик Оганджанян рассказал о причинах карабахского конфликта и о путях примирения армян и азербайджанцев.

– Может ли разблокирование коммуникаций между Арменией с одной стороны и Азербайджаном и Турцией с другой стороны дать импульс развитию армянской экономики?

– Честно говоря, экономика в этом деле – не главное. Но это, конечно, все позитивно. Насколько я знаю, сейчас несколько тысяч граждан Армении подрабатывают в Турции и не испытывают никаких проблем. Мы должны понять, что не бывает целых народов-врагов. Надо разбираться как в Османской империи, где было построено более 3 тыс армянских церквей, образовалась взаимная ненависть. Все это сваливать на вражду между народами не стоит. Видимо, это было выгодно третьей стороне. Армяне хорошо чувствуют себя в Турции, правая рука Эрдогана – армянин.

– Можно ли было избежать Второй Карабахской войны?

– Я думаю, что нужно начинать со школьных учебников. С того, что мы – не армяне и азербайджанцы, прежде всего, а люди. Ни в коме случае нельзя опускаться на уровень пещерного национализма. У преступника нет национальности, и здесь высокая ответственность на элите. Чем мы больше будем сеять взаимную вражду, тем больше будем получать могильных памятников. Решать силовыми путями проблемы – не самый лучший вариант, надо договариваться.

– Есть два подхода к решению конфликтов. С одной стороны, налаживать гуманитарные связи и повышать доверие между народами, и потом решение территориального спора найдется само собой. Второй – решить территориальный спор, а потом уже пить чай и жарить шашлык. Как совместить эти полярные подходы?

– Проблема унитарных государств – серьезная. Мы видим, как Турция пытается построить цивилизованное европейское государство, национальные проблемы принижаются – но они будут всегда. Почему бы не перенять опыт России в виде федерализации? Почему-то некоторые думают, что это мина замедленного действия. Хотят люди жить своими маленькими законами – пусть живут, чтобы люди не чувствовали, что они кому-то подвластны. Что мешает, чтобы армянин и азербайджанец совместно жили в Шуше? Можно организовать в Шуше и Гадруте совместное проживание. Мы это можем сделать. От любви до ненависти один шаг. Это как в быту – когда с кем-то дерешься, потом он становится тебе другом. Азербайджанцы и армяне воевали вместе против фашистов и стали братскими народами. Может, нам стоит говорить об общем враге, который сегодня называют глобализацией.

– А как нам мешает глобализация?

– Тем, что при глобализации говорить о дружбе народов нам запрещается.

– Как армяне и азербайджанцы могут преодолеть взаимную ненависть?

– Возьмем какую-нибудь музыку, которую армяне считают своей, азербайджанцы своей. Но ведь эта музыка говорит о том, насколько эти народы близки, ведь даже музыку отличить невозможно. Если они одинаково воспринимают музыку, значит они не такие уж и чужие. Мне кажется, что между иранскими и обычными азербайджанцами гораздо больше различий, чем между армянами и азербайджанцами Карабаха. Нам нужно осознать, насколько у нас много общего, а не искать различия. Надо начинать со школы, с воспитания детей.

– У старого поколения, наверно, больше было шансов для мирного сосуществования, ибо они жили вместе. А молодое, которое видело друг друга через прицелы, будет сложно.

– Да, можно сказать, что моему поколению очень повезло, хотя это не снимает с него ответственность. Я считаю, что Армении и Азербайджану без третьей стороны не обойтись. В этом вопросе мы должны быть близки к России. Само государственное устройство России – бесценный опыт, которым надо воспользоваться, пока мы не научились управлять своими государствами. В одиночку мы с этим не сможем справиться, ибо есть силы, заинтересованные в дестабилизации.

Государства нужны, чтобы люди могли жить совместно и не испытывали проблем. Сейчас в Армении идет непримиримая борьба между западниками и "патриотами". Третейский судья необходим. Надеюсь, миротворцы России будут востребованы для создания дружеских условий. Пускай примирение народов будет идти через третье лицо. Я думаю, что Алиев – реалист. Чем больше сейчас будет миротворческих вещей – железных дорог и авиасообщений, тем лучше.