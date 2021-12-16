Петербургский "Фармасинтез" поставил на конвейер выпуск "Спутника Лайт"

Петербургское АО "Фармасинтез-Норд", входящее в группу компаний "Фармасинтез", приступило сегодня к промышленному производству антикоронавирусной вакцины "Спутник Лайт", - сообщили в пресс-службе фармкомпании.

"Началось производство вакцины "Спутник-Лайт", разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи. Инвестиции в производство вакцины превысили 2 млрд рублей", - рассказали в компании, передает "Интерфакс".

На предприятии планируют выпускать до 4 млн доз вакцины в месяц, а после насыщения внутреннего рынка вакцина предприятия будет экспортироваться в страны, где она зарегистрирована, - добавили в пресс-службе.