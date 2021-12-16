Завод машин "скорой помощи" начали строить на западе Грузии

В Западной Грузии запущено строительство нового предприятия по производству специальной автотехники, оно расположено в селе Мерия Озургетского муниципалитета. Такое сообщение распространила администрация Озургети.

Компания "Биелес" собирается инвестировать в проект 10 млн лари. На первом этапе на заводе найдут работу70 человек, затем их число достигнет 250.

"Это важный инвестиционный проект для Грузии, который будет реализован в муниципалитете Озургети. Новые инвестиционные проекты являются одним из основных приоритетов нашего плана из 8 пунктов, и мэрия Озургети будет активно работать в этом направлении в ближайшие годы", - цитирует мэра Озургети Автандила Талаквадзе Sputnik Грузия.

Учредитель и партнеры компании - одни из ведущих британских производителей спецтехники.