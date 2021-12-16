К лету будущего года Крым обновит свой парк автобусов

К следующему курортному сезону на дорогах Крыма появятся более сотни новых автобусов, которые регион закупит у симферопольского "Техно-Сервис К".

Крымские власти решили приобрести 115 новых единиц техники за 791 млн рублей у симферопольского ООО "Техно-Сервис К" при условии, что часть контрактов будет выполнена в конце этого года, а оставшаяся - до лета следующего 2022 года, - говорится в двух распоряжениях главы республики Сергея Аксенова, опубликованных на портале крымского правительства, передает "Интерфакс".

На смену устаревшему автотранспорту в госпредприятие "Служба автомобильных дорог республики Крым" придут 95 автобусов КАВЗ и 20 автобусов ПАЗ, большая часть которых ожидается к концу текущего года. Остальные 43 единицы республика получит к июню 2022 года.