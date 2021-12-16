Госдума в первом чтении приняла закон о QR-кодах в общественных местах

Государственная Дума в первом чтении проголосовала за правительственный законопроект о едином сертификате вакцинации при посещении общественных мест. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

В документе идет речь о внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

В сообщении подчеркивается, что эти решения - экстренная мера, которая вводится из-за тяжелой ситуации с Covid-19.

Согласно проекту, посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли можно будет только при предъявлении документа, подтверждающего вакцинацию против коронавируса или наличие противопоказаний к ней, либо перенесение заболевания. Кроме того, будет нужен документ, удостоверяющий личность.

До 1 февраля будущего года также можно будет предоставить отрицательные результаты ПЦР-теста, после этой даты так смогут сделать только лица с медотводом.

"По‑прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости", - подчеркивается в сообщении.

Нормы закона останутся в силе до 1 июня 2022 года.